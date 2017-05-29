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Криминальный пожар в автосервисе

0
68
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
ГУ МЧС по Петербургу сообщает о пожаре в автосервисе на Южном шоссе, где был найден труп шиномонтажника.

В 3:21 по телефону «01» поступил вызов пожарных к автосервису, расположенном в 5-м корпусе дома 39 на Южном шоссе.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что в одноэтажном помещении шиномонтажа пламенем объяты 10 метров площади, где горели оборудование и материалы.

Для того чтобы справиться с пожаром, трём пожарным расчетам в количестве 14 человек личного состава потребовалось почти два с половиной часа. При проливке завалов на полу нашли обгоревшее тело, и с этих минут пожар сочли криминальным.

Были вызваны представители полиции, останки отправили в морг для установления и причин смерти 30-летнего работника автосервиса.

По предварительным данным, он отравился продуктами горения, но не исключено, что ему в этом кто-то «помог».

Проверка будет продолжена.
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