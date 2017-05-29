Взрыв в посёлке Молодёжное

Небольшой посёлок Молодёжное утром 29 мая был потрясён мощным взрывом. Он прогремел в кухне квартиры на первом этаже дома 30 по Средневыборгскому шоссе.

Как только диспетчеры экстренных служб получили сообщение, к месту инцидента были высланы медики, спасатели и следственная бригада.

По предварительным данным, в квартире с последующим возгоранием взорвался бытовой газ, и пострадал один человек, но более детальной информации пока получить не удаётся, поскольку в Администрации Курортного района сообщают, что скоропалительных выводов делать не следует.

Следствие и спасательные операции продолжаются.