Ночные похождения юнцов-угонщиков

Сегодня около трёх часов ночи на пересечении улицы Демьяна Бедного с Тимуровской улицей экипаж ДПС обратил внимание на странную «шестёрку».

Она ехала с выключенными фарами и постоянно без видимой надобности перестраивалась из ряда в ряд. Заметив, что позади движется машина с проблесковыми маячками, водитель придавил педаль акселератора и попытался оторваться от преследования, а требование по громкой связи остановиться оставил без внимания.

Тут уже охотничий азарт взыграл у автоинспекторов, и они решили непременно нагнать наглеца. Запросив по рации подмогу, они блокировали нарушителя напротив дома 25 по улице Руставели.

Открыв водительскую дверь, полицейские увидели юнца, которому едва исполнилось 16, рядом с ним на пассажирском сиденье находился его 17-летний приятель.

Мальчишки угнали автомобиль от дома 90 на проспекте Металлистов, соединив провода напрямую, и успели проехать в общей сложности около пяти километров.

Как выяснилось, её владелец уже уведомил полицию об угоне.

Угонщики доставлены в полицию, возбуждено уголовное дело.