Третьим будешь?

До полуночи оставалось три четверти часа, когда на КАД перед съездом на Ропшинское шоссе водитель машрутки No 87, торопившийся в парк, не заметив двух аварийных машин, стоявших на дороге после ДТП, (хотя, по свидетельству очевидцев, их хорошо было видно издалека) врезался в них со всей мощи.

«Соболь» и «ВАЗ-2114», ожидавшие ГИБДД, были буквально размётаны по дороге. Тяжело пострадали двое: сам невнимательный маршруточник и водитель «Соболя». Их отвезли в ближайшее лечебное учреждение.

В ликвидации последствий аварии принимали участие все экстренные службы.

На время пришлось даже перекрывать движение по магистрали. Всех водителей перенаправляли в сторону Петергофа.

По факту аварии на 92-м километре внутреннего кольца КАД велась проверка, после которой было принято процессуальное решение.