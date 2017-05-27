ента новостей

20:48
Баскетбольный «Зенит» выиграл и второй матч серии с «Химками»
20:23
Продажный судья против бизнесмена
16:08
Третьим будешь?
15:11
Двойное опрокидывание
10:28
На Книжном салоне презентовала свои книги принцесса Кентская
10:27
Кушелевский хлебозавод признан региональным памятником
10:27
В Петербурге "поет" Дворцовый мост
07:51
Митинг дольщиков
07:23
Лидер такси
21:54
ЦСКА выиграл у «Локомотива-Кубани», несмотря на 6 «бомб» Дженнинга
19:40
Пробки в Санкт-Петербурге вечером 26 мая
17:13
На КАД между «Ольгино-Симоногонт» и ММПК «Бронка» перекроют две полосы движения
12:09
Такси угнали, я вернулся налегке
11:44
Беспредельщики из «Лады»
09:52
Конструктивная позиция ОПЕК?
09:32
Ограничения для подростков
08:43
"Город в лицах"
08:35
Музыкальный парад военных ансамблей
08:29
Открыт Международный Книжный салон
08:27
"Ночь музеев" посетили более чем 92 тысячи человек
22:20
«Зенит» одолел «Химки» в очень результативном матче в первой игре полуфинала
14:30
«СКА–Хабаровск» и «Оренбург» в первом стыковом матче забить не смогли
11:32
Колесо оказалось в парке напротив места аварии
10:40
Очередной последний звонок
10:13
Противоречивый Трамп
09:31
"Поющие мосты"
01:26
Страшная находка у шоссе в Мурино
00:44
«Манчестер Юнайтед» закономерно выиграл Лигу Европы
14:58
«Питтсбург» и «Оттава» доигрались до седьмого матча
12:36
Филиал Петергофа во дворе на Богатырском
Все новости

Подборка новостей!

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Третьим будешь?

Третьим будешь?

0
72
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Водитель маршрутки не заметил впереди стоящие после ДТП машины и на полной скорости врезался в них. Тяжело пострадали два человека.

До полуночи оставалось три четверти часа, когда на КАД перед съездом на Ропшинское шоссе водитель машрутки No 87, торопившийся в парк, не заметив двух аварийных машин, стоявших на дороге после ДТП, (хотя, по свидетельству очевидцев, их хорошо было видно издалека) врезался в них со всей мощи.

«Соболь» и «ВАЗ-2114», ожидавшие ГИБДД, были буквально размётаны по дороге. Тяжело пострадали двое: сам невнимательный маршруточник и водитель «Соболя». Их отвезли в ближайшее лечебное учреждение.

В ликвидации последствий аварии принимали участие все экстренные службы.

На время пришлось даже перекрывать движение по магистрали. Всех водителей перенаправляли в сторону Петергофа.

По факту аварии на 92-м километре внутреннего кольца КАД велась проверка, после которой было принято процессуальное решение.
Все по теме: КАД ДТП маршрутка
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-02-2017, 21:43
Пьяный «перевёртыш»
16-10-2016, 13:01
В корейской иномарке заживо сгорел водитель
6-10-2016, 19:05
В аварии на улице Лёни Голикова пострадали грудная девочка и её мама
6-10-2016, 13:37
Смертельная авария на областной дороге под Тосно
14-09-2016, 21:10
На пешеходном переходе пострадали мужчина с ребёнком
5-01-2016, 07:58
Тройное ДТП в Кировском районе

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
72
Вчера, 16:08
Третьим будешь?
0
79
Вчера, 15:11
Двойное опрокидывание
0
101
25-05-2017, 11:32
Колесо оказалось в парке напротив места аварии
0
204
23-05-2017, 12:59
«Паровозик» из семи «вагонов» приехал на КАД в 8:40
Наверх