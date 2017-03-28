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» » "Скандинавия" перед открытием сезона

"Скандинавия" перед открытием сезона

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48
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло утром 28 марта в Ленобласти.

Вчерашние и сегодняшние капризы погоды привели к многочисленным авариям на уже освободившихся и подсохших было от ледяной корки дорогах области. Многие водители неосмотрительно поспешили переобуть колёса своих автомобилей в летнюю резину, что усугубило дорожную ситуацию.
Сегодня на трассе "Скандинавия" за полчаса до полудня произошла серьёзная авария, участницей которого стала автоледи. 40-летняя женщина не удержала на скользкой дороге свой Opel Astra, и сначала зацепила прицеп грузового автопоезда Renault, а затем врезалась в грузовик Scania.
Сама неудачливая водительница получила среднетяжёлые травмы, а вот её 58-летняя пассажирка с места аварии на 135-м километре была увезена в лечебное учреждение в тяжёлом состоянии.
На месте были все экстренные службы. В причинных и обстоятельствах инцидента разбирались сотрудники автоинспекции.
Все по теме: Ленобласть ДТП
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