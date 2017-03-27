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» » Обознались?

Обознались?

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Автор: alfree
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Фото:
google.com
Двое незнакомцев с ножом избили и порезали мужчину и двух женщин в квартире на улице Ивана Фомина.

Вчера днём в квартиру одного из домов по улице Ивана Фомина ворвались двое неизвестных. Едва им открыли дверь, с места в карьер они принялись избивать и резать  обитателей жилища – мужчину и двух женщин.

Злоумышленники применяли кулаки и ножи, и закончив, избиение, ретировались.

Одна из женщин, пострадавшая менее других, вызвала «скорую» и полицию.

Самочувствие избитых и раненых было ужасным. У мужчины диагностированы ЧМТ и ушиб мозга, грудь, предплечья и бёдра были покрыты ранами от ножевых ударов. Не лучше после нападения незнакомцев чувствовала себя и вторая женщина, так же получившая ножевое ранение груди, закрытую ЧМТ и сотрясение мозга. Потерпевших увезли в лечебные учреждения в крайне тяжёлом состоянии, причём женщина находилась в состоянии травматического шока.

Полицейским так и не удалось выяснить мотивов, которыми руководствовались преступники.

Никаких требований к хозяевам они не предъявляли, ничего не украли, что наталкивает на мысль, что, возможно, они перепутали адреса и пришли с разборками не не в ту квартиру.
Все по теме: Выборгский район телесные повреждения ножевое ранение
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