Смерть на ночном Выборгском шоссе

Водитель большегруза попытался сделать всё возможное, чтобы избежать столкновения с внезапно появившейся перед ним встречной «десяткой», но не успел.

Сегодня около двух часов ночи на Выборгском шоссе произошло смертельная авария. Дорогу на пустынном в этот час шоссе не поделили большегрузная фура и молодая девушка на «Ладе». Девушка по невыясненным причинам оказалась на встречной полосе.

Легковушку смяло, как консервную банку. Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

На месте были все экстренные службы, но помощь медиков, увы, уже никому не понадобилась.

Полиция выясняет причины произошедшего. По факту смертельной аварии будет возбуждено уголовное дело.