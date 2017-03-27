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Смерть на ночном Выборгском шоссе

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71
Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Молодая девушка-водитель погибла в аварии на Выборгском шоссе. 

Водитель большегруза попытался сделать всё возможное, чтобы избежать столкновения с внезапно появившейся перед ним встречной «десяткой», но не успел.

Сегодня около двух часов ночи на Выборгском шоссе произошло смертельная авария. Дорогу на пустынном в этот час шоссе не поделили большегрузная фура и молодая девушка на «Ладе». Девушка по невыясненным причинам оказалась на встречной полосе.

Легковушку смяло, как консервную банку. Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

На месте были все экстренные службы, но помощь медиков, увы, уже никому не понадобилась.

Полиция выясняет причины произошедшего. По факту смертельной аварии будет возбуждено уголовное дело.
Все по теме: Выборгский район ДТП
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