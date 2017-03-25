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На Шлиссельбургском проспекте горел Volkswagen

0
36
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Спасатели в ночь на субботу, 25 марта, ликвидировали автопожар в Невском районе. 

В Петербурге не проходит и дня, чтобы пироманы не учиняли свой огненный шабаш. Не стало исключением и сегодняшнее раннее утро.

После получения сообщения о возгорании диспетчер службы «01» направил на Шлиссельбургский проспект к дому 36/1 один пожарный расчёт в составе пяти огнеборцев.

Горел автомобиль Volkswagen, и ни у кого из присутствующих не возникло сомнений, что имел место намеренный поджог.

В 05:12 пожар был ликвидирован, но к этому времени у автомобиля полностью выгорели салон и моторный отсек. По общему мнению, восстановлению иномарка не подлежит.

Как показывает практика, большинство случаев поджогов автотранспорта остаются безнаказанными, так как преступники действуют скрытно, и, как правило, не опадают в объективы камер видеонаблюдения.
Все по теме: Невский район пожар автомобиль
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