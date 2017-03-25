В «перевертыше» на Просвещения пострадала девушка

Поздним пятничным вечером в Выборгском районе на пересечении проспекта Просвещения с улицей Ушинского произошла серьёзная авария.

Собравшаяся толпа зевак наблюдала, как в результате столкновения двух иномарок – Ford и Chevrolet – одна из машин перевернулась.

Находившаяся на переднем водительском сиденье Chevrolet девушка получила серьёзные травмы и была госпитализирована в ближайшее лечебное учреждение.

На месте были все экстренные службы. От МЧС к ликвидации последствий аварии привлекалось пожарное подразделение, производившее отключение аккумуляторов и смыв пролившегося на проезжую часть топлива.