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В «перевертыше» на Просвещения пострадала девушка

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56
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
В Выборгском районе Петербурга накануне вечером произошла серьезная авария.

Поздним пятничным вечером в Выборгском районе на пересечении проспекта Просвещения с улицей Ушинского произошла серьёзная авария.

Собравшаяся толпа зевак наблюдала, как в результате столкновения двух иномарок – Ford и Chevrolet  – одна из машин перевернулась.

Находившаяся на переднем водительском сиденье Chevrolet девушка получила серьёзные травмы и была госпитализирована в ближайшее лечебное учреждение.

На месте были все экстренные службы. От МЧС к ликвидации последствий аварии привлекалось пожарное подразделение, производившее отключение аккумуляторов и смыв пролившегося на проезжую часть топлива.
Все по теме: Выборгский район ДТП
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