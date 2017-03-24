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Война вновь напомнила о себе

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45
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
В Курортном и Приморском районах утром в пятницу были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Проводящие земляные работы строители сегодня утром при рытье котлована на участке на пересечении Парашютной улицы с дорогой в Каменку наткнулись на неразорвавшийся снаряд.

Моментально деятельность рабочих приостановили, они были отведены на безопасное расстояние, а на место находки вызваны взрывотехники ОМОН.

Специалисты установили, что имеют дело с неразорвавшимся гаубичным снарядом калибром 150 мм, выпущенным из фашистской гаубицы в годы минувшей войны.

Война вновь напомнила о себеПочти полностью разъеденный коррозией боеприпас представлял большую опасность для окружающих. Взрыватель снаряда был повреждён, а в корпусе сохранился разрывной заряд.

Находку обложили мешками с песком, и до приезда военных сапёров тщательно охраняли.

Второй боеприпас утром того же дня землекопы обнаружили в Курортном районе. Это была неразорвавшаяся миномётная мина калибром 82 мм. Через два с половиной часа опасная находка была загружена в спецмашину и вывезена для уничтожения на специально оборудованный полигон.
Все по теме: Приморский район Курортный район боеприпасы
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