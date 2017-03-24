Стрельба на ночной набережной

Если бы описываемые события произошли в Северной столице несколько лет назад, о конфликте водителей в центре города, закончившимся стрельбой, наутро трубили бы все средства массовой информации, но, увы, ныне такие разборки перестали быть редкостью.

Около половины четвёртого ночи сегодня на набережной канала Грибоедова на пересечении с улицей Ломоносова не сумели разъехаться две иномарки, и водители Mercedes-Benz и Chevrolet Lacetti после словесных оскорблений учинили драку.

В руках одного из них появился травматический пистолет, и он, не задумываясь, расстрелял из него своих оппонентов из Mercedes, а затем скрылся на Chevrolet, номера которого жертвы нападения запомнили

Молодые люди соответственно 23 и 29 лет получили травмы, не опасные для жизни, но всё же потребовавшие госпитализации, и были направлены в ближайшее лечебное учреждение.

Полиция, сотрудники которой выясняют причины и обстоятельсва инцидента, приняла мера к розыску стрелка, которому грозит уголовная ответственность.