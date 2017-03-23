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» » Пьяные кульбиты

Пьяные кульбиты

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49
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Минувшей ночью на Кольцевой автодороге произошло ДТП с участием легковушки и эвакуатора.   

Цирковой номер с прыжком с трамплина и несколькими сальто могли лицезреть очевидцы, проезжавшие минувшей ночью по внутреннему кольцу Кольцевой автодороги между рекой Оккервиль и развязкой при повороте на Колтуши.

Пьяные кульбитыВиновником представления стал нетрезвый водитель синего Kia, наехавший на разложенный эвакуатор, стоящий на обочине, и после этого взлетевший в воздух.

Совершив целый ряд феерических переворотов, он приземлился на крышу, при этом зацепив BMW из третьего ряда, и после этого, как ни в чём не бывало, встал на колёса.

После аварии уехать самостоятельно, без помощи эвакуатора, уже никто не смог.

На месте были все экстренные службы. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.
Все по теме: КАД ДТП
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