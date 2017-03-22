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Школьный автобус перевернулся в придорожную канаву

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52
Автор: alfree
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Фото:
Водитель Петербурга
Лодейнопольский следственный отдел СК РФ Ленобласти начал проверку по факту ДТП со школьным автобусом, произошедшего утром 22 марта. 

Сегодня утром инцидент, произошедший в Лодейнопольском районе, не позволил воспитанникам детского дома из Свирьстроя добраться до школы в посёлке Янега, куда их возят на учёбу.

Местом аварии стал 7-й километр автодороги, соединяющей Лодейное Поле с Подпорожьем.

Причиной ДТП стало столкновение порожнего лесовоза и школьного автобуса «ПАЗ», возникшее в результате двойного обгона, совершённого неустановленным внедорожником.

Обстоятельства ДТП были таковы: водитель автобуса начал обгонять лесовоз, когда его попытался обогнать джип. Прицеп лесовоза ударил автобус, и тот опрокинулся на бок.

Из 19 детей, находившихся в автобусе, никто не пострадал. Травмы средней тяжести получила только женщина, сопровождавшая детей, её увезли в Лодейнопольскую Центральную районную больницу.

Детей пересадили в другой автобус, и отправили назад в детский дом. Школярам повезло: о возобновлении учёбы в этот день не было и речи.

На месте были все экстренные службы. Лодейнопольский СК начал проверку.
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район ДТП автобус дети
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