Школьный автобус перевернулся в придорожную канаву

Сегодня утром инцидент, произошедший в Лодейнопольском районе, не позволил воспитанникам детского дома из Свирьстроя добраться до школы в посёлке Янега, куда их возят на учёбу.

Местом аварии стал 7-й километр автодороги, соединяющей Лодейное Поле с Подпорожьем.

Причиной ДТП стало столкновение порожнего лесовоза и школьного автобуса «ПАЗ», возникшее в результате двойного обгона, совершённого неустановленным внедорожником.

Обстоятельства ДТП были таковы: водитель автобуса начал обгонять лесовоз, когда его попытался обогнать джип. Прицеп лесовоза ударил автобус, и тот опрокинулся на бок.

Из 19 детей, находившихся в автобусе, никто не пострадал. Травмы средней тяжести получила только женщина, сопровождавшая детей, её увезли в Лодейнопольскую Центральную районную больницу.

Детей пересадили в другой автобус, и отправили назад в детский дом. Школярам повезло: о возобновлении учёбы в этот день не было и речи.

На месте были все экстренные службы. Лодейнопольский СК начал проверку.