"Поздравление" с наступающим праздником Песах.

Во вторник примерно в половине десятого вечера мужчина 1977 года, служащий администратором Большой хоральной синагоги, возвращался с Лермонтовского проспекта домой в Приморский район, когда в парадной собственного дома на улице Маршала Новикова он почувствовал за спиной смрадный запах перегара.

Небритый детина, очевидно шедший за потерпевшим с автобусной остановки, обхватил правой рукой горло администратора и потребовал денег.

Начавший задыхаться администратор вытащил портмоне со всем содержимым и отдал его грабителю, после чего обратился в полицию.

В кошельке было три с половиной тысячи рублей с мелочью.

Описывая обидчика, служитель синагоги отметил, что это был мужчина европеоидной внешности ростом около 180 см, тридцати пяти или сорока лет от роду, заросший щетиной и с сильным запахом алкоголя.

По поводу грабежа в полиции Приморского возбудила уголовное дело.