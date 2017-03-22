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» » "Поздравление" с наступающим праздником Песах.

"Поздравление" с наступающим праздником Песах.

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Автор: alfree
0
Фото:
google.com
В Приморском районе ограбили администратора Большой хоральной синагоги.  

Во вторник примерно в половине десятого вечера мужчина 1977 года, служащий администратором Большой хоральной синагоги, возвращался с Лермонтовского проспекта домой в Приморский район, когда в парадной собственного дома на улице Маршала Новикова он почувствовал за спиной смрадный запах перегара.

Небритый детина, очевидно шедший за потерпевшим с автобусной остановки, обхватил правой рукой горло администратора и потребовал денег.

Начавший задыхаться администратор вытащил портмоне со всем содержимым и отдал его грабителю, после чего обратился в полицию.

В кошельке было три с половиной тысячи рублей с мелочью.

Описывая обидчика, служитель синагоги отметил, что это был мужчина европеоидной внешности ростом около 180 см, тридцати пяти или сорока лет от роду, заросший щетиной и с сильным запахом алкоголя.

По поводу грабежа в полиции Приморского возбудила уголовное дело.
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