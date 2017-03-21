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» » Нелепая смерть

Нелепая смерть

0
56
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
На стройке в Мурино мигрант распилил себе горло "болгаркой".        

Накануне рабочие, занятые на стройке нового здания в Мурино, обнаружили на первом этаже труп мужчины с перерезанным горлом.

Выяснилось, что тело принадлежит 49-летнему мигранту-нелегалу, работавшему с угловой шлифовальной машиной, в народе именуемой «болгаркой».

По данным предварительного расследования, мужчина работал с «болгаркой», которая случайно выскочила у него из рук и полоснула по горлу.

Зажав рану, азиат попытался позвать на помощь, прошёл несколько метров, но потеряв сознание от кровопотери и болевого шока, рухнул на пол, и больше в себя уже не приходил.

Тело отправили в морг, где патологоанатомы смогут установить точную причину смерти.
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район стройплощадка мигранты несчастный случай
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