Нелепая смерть

Накануне рабочие, занятые на стройке нового здания в Мурино, обнаружили на первом этаже труп мужчины с перерезанным горлом.

Выяснилось, что тело принадлежит 49-летнему мигранту-нелегалу, работавшему с угловой шлифовальной машиной, в народе именуемой «болгаркой».

По данным предварительного расследования, мужчина работал с «болгаркой», которая случайно выскочила у него из рук и полоснула по горлу.

Зажав рану, азиат попытался позвать на помощь, прошёл несколько метров, но потеряв сознание от кровопотери и болевого шока, рухнул на пол, и больше в себя уже не приходил.

Тело отправили в морг, где патологоанатомы смогут установить точную причину смерти.