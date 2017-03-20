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Ночной грабёж в Петергофе

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66
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
В Петергофе у бизнесмена отобрали деньги, часы и годовой абонемент в «Эрарту».

В половине второго ночи бизнесмен из Петербурга стал жертвой ограбления на детской площадке во дворе собственного дома в Петергофе, где он оказался, чтобы сократить путь к своей парадной.

На мужчину 1978 года рождения, работающего гендиректором одной из петербуржских фирм, злоумышленники напали сзади, и, скорее всего, знали, что их ожидает солидная добыча.

Двое мужчин повалили свою жертву наземь и нанесли несколько ударов по голове. Не дав опомниться, злодеи выхватили у него сумку Adidas, сорвали с руки дорогой швейцарский хронометр, и в мгновение ока ретировались.

В похищенной сумке, кроме ста тысяч рублей, лежали золотистый планшет Samsung Galaxy Tab, портмоне с банковскими картами, общегражданский паспорт, годовой абонемент в музей современного искусства «Эрарта» и шапка Disel Italia, которую пострадавший оценил в 15 тысяч рублей.

Общий ущерб от грабежа составил немногим менее двухсот тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет нападавших.
Все по теме: Петродворцовый район грабеж
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