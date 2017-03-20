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» » Наглотался таблеток

Наглотался таблеток

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55
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
В поселке Вырица Гатчинского района двухлетний малыш отравился лекарственным препаратом.

Вчера в половине пятого дня карета «Скорой помощи» спешила к дому в Новом переулке посёлка Вырица Гатчинского района.

Причиной переполоха стал двухлетний мальчик, по недосмотру матери проглотивший три таблетки моксонидинасильнейшего средства от гипертонии. Последовало острое отравление, сопровождающееся общим ухудшением состояния здоровья.

Ребёнок в тяжёлом состоянии был увезён в Гатчинскую ЦРБ, где врачи-реаниматологи вступили в борьбу за его жизнь.

В органах опеки сообщили, что семья, в которой воспитывался ребёнок, полная, вполне благополучная, и в сферу внимания надзорных органов никогда не попадала.
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район несчастный случай дети
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