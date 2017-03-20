Наглотался таблеток

Вчера в половине пятого дня карета «Скорой помощи» спешила к дому в Новом переулке посёлка Вырица Гатчинского района.

Причиной переполоха стал двухлетний мальчик, по недосмотру матери проглотивший три таблетки моксонидина – сильнейшего средства от гипертонии. Последовало острое отравление, сопровождающееся общим ухудшением состояния здоровья.

Ребёнок в тяжёлом состоянии был увезён в Гатчинскую ЦРБ, где врачи-реаниматологи вступили в борьбу за его жизнь.

В органах опеки сообщили, что семья, в которой воспитывался ребёнок, полная, вполне благополучная, и в сферу внимания надзорных органов никогда не попадала.