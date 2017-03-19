Свежие новости

13:50
Угон под дулом пистолета
13:41
В городе открыли новій комплекс с двумя ледовыми аренами
13:15
Взрыв газа на Ланском шоссе
09:04
Фестиваль "Меридианы культур"
16:17
Генеральное консульство Республики Таджикистан открылось в городе на Неве
16:12
«Первозданная Россия»
13:57
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
13:02
Пожар на нефтебазе
12:41
ЦСКА и УНИКС потерпели обидные поражения в Евролиге
08:39
Время уборки
08:10
Снижение квартплаты
21:44
«Авангард» крупно победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии
18:42
Испугалась трижды
16:40
Сбил пешехода и уехал с места происшествия
15:37
В понедельник на КАД возможны отключения табло
14:54
Новые экспонаты выставки «Путешествие в Крым»
14:30
Конюхова Ирина: «Каждая экспедиция мужа зреет, как яблочко на дереве»
10:28
Сотрудничество с Таджикистаном
09:55
Наркоманов стало меньше
23:55
СКА прошёл московское «Динамо» в Кубке Гагарина
21:07
Оставили без денег и без питания
13:10
Страшный гололёд стал причиной страшного несчастья
10:09
Рестораны стали не по карману
09:35
Петербуржцы останутся без «Блокадного сада»?
09:34
«Бастиллия» в Петербурге
09:25
Столетний юбилей
23:26
Смертельное ЧП на территории Ленинградской атомной электростанции
22:29
Один из серьёзных угонщиков пойман, но это лишь капля в море
21:10
Магнитогорский «Металлург» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина
17:54
Марка с изображением Михайловского замка вышла в почтовое обращение
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Угон под дулом пистолета

Угон под дулом пистолета

0
0
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
На проспекте Авиаконструкторов накануне вечером ловили автоугонщика.  

Вчера вечером сотрудники полиции Приморского района были сориентированы на поимку вооружённого угонщика, отобравшего у водителя такси его транспортное средство.

С заявлением об угоне к правоохранителям обратился владелец автомобиля Daewoo Nexia 1992 года рождения, рассказавший, что некоторое время тому назад пассажир, ехавший в его такси, приказал остановиться на Камышовой улице, и, приставив к виску шофёра дуло пистолета, сказал, что дальше он поедет сам.

Далеко уехать злоумышленник не смог, видимо, по причине того, что был смертельно пьян. Остановившие его полицейские отобрали у него травматическое оружие, и доставили в территориальный отдел полиции.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Придётся ответить ему и за пьяное вождение. Если у него были права, он будет лишён их минимум на полтора года. Кроме того, у горе-рейнджера возникнут проблемы с разрешительной системой МВД, зарегистрировавшей травматику, использованную в преступных целях.

Следствие будет  продолжено.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

30-11-2016, 21:40
Полицейские с поличным поймали угонщика
27-06-2015, 13:56
На Хасанском рынке с поличным поймали угонщика
13-01-2015, 02:06
Угонщика из Кировского района области подвели нервы
21-12-2016, 16:35
Таксист доехал в Мурино в собственном багажнике
5-07-2013, 09:07
Слесарю на угнанной машине долго покататься не удалось
29-11-2013, 13:33
Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
120
Вчера, 13:57
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
116
17-03-2017, 18:42
Испугалась трижды
0
120
17-03-2017, 16:40
Сбил пешехода и уехал с места происшествия
0
169
16-03-2017, 13:10
Страшный гололёд стал причиной страшного несчастья
Наверх