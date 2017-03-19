Угон под дулом пистолета

Вчера вечером сотрудники полиции Приморского района были сориентированы на поимку вооружённого угонщика, отобравшего у водителя такси его транспортное средство.

С заявлением об угоне к правоохранителям обратился владелец автомобиля Daewoo Nexia 1992 года рождения, рассказавший, что некоторое время тому назад пассажир, ехавший в его такси, приказал остановиться на Камышовой улице, и, приставив к виску шофёра дуло пистолета, сказал, что дальше он поедет сам.

Далеко уехать злоумышленник не смог, видимо, по причине того, что был смертельно пьян. Остановившие его полицейские отобрали у него травматическое оружие, и доставили в территориальный отдел полиции.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Придётся ответить ему и за пьяное вождение. Если у него были права, он будет лишён их минимум на полтора года. Кроме того, у горе-рейнджера возникнут проблемы с разрешительной системой МВД, зарегистрировавшей травматику, использованную в преступных целях.

Следствие будет продолжено.