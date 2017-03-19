Взрыв газа на Ланском шоссе

В выходной день 19 марта многих жителей дома 39 по Ланскому шоссе разбудил мощный взрыв, раздавшийся в 8:20, когда большинство обитателей блочной хрущёвки ещё нежились в постелях.

Вслед за взрывом в 40-метровой квартире, на пятом этаже, где произошёл инцидент, начался пожар. Мужчина, находившийся в квартире, по всей вероятности, родился в рубашке. Он выбрался на крышу балкона нижерасположенного этажа, сорвался вниз, но не разбился, а получил лёгкие травмы.

Спасатели смогли потушить пожар к 09:06, предварительно эвакуировав из подъезда 19 человек.

По предварительным данным результатом пожара стал взрыв газа. Причины взрыва выясняются.