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Сбил пешехода и уехал с места происшествия

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9
Автор: alfree
0
Фото:
neva.today
ДТП с пострадавшим пешеходом произошло сегодня утром во Фрунзенском районе. 

Ранним утром 17 марта во Фрунзенском районе произошло ДТП. Около половины седьмого утра 45-летнего мужчину, переходившего Софийскую улицу вне зоны пешеходного перехода, сбил неустановленный автомобиль.

Вместо того чтобы оказать пострадавшему первую помощь и хотя бы вызвать для него медицинскую бригаду, злоумышленник предпочёл скрыться.

Потерпевшего, получившего различные травмы, от дома 55 по Софийской улице доставили в дежурную городскую больницу на улице Костюшко в среднетяжёлом состоянии.

В обстоятельствах инцидента разбирались дознаватели из ГИБДД. Нарушителя ищут. За оставление пострадавшего в беспомощном состоянии на месте происшествия ему грозит реальный уголовный срок.
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