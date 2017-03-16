Оставили без денег и без питания

Неизвестный вор, вскрыв сложный замок на двери, проник вчера на территорию одного из корпусов корейского автозавода Hyundai на Левашовском шоссе, оставив завод без сейфа с наличностью.

С заявлением о совершённом преступлении в полицию Курортного района обратился один из менеджеров российского филиала автопромышленного предприятия – подданный республики Корея 1966 года рождения.

Кореец заявил, что на территории предприятия злодей похитил сейф, в котором находилось четыреста тысяч рублей заводских денег.

Кроме того, менеджер сообщил, что в том же несгораемом ящике, презрев пословицу о недопустимости хранения всех яиц в одной корзине, он держал и свои личные сбережения в рублях и долларах.

Помимо этого злоумышленник почему-то счёл ценным активом талоны на питание в заводской столовой для работников завода, коих похитил аж 13 тысяч штук, хотя совершенно ясно, что использовать их по назначению или перепродать он не сможет, опасаясь быть пойманным.

Полицейские, приступив к поискам, изъяли отпечатки пальцев, фрагмент взломанной решётки и механизм замка, на который запирались вскрытые двери.

Следствие будет продолжено.