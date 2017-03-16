Свежие новости

23:55
СКА прошёл московское «Динамо» в Кубке Гагарина
21:07
Оставили без денег и без питания
13:10
Страшный гололёд стал причиной страшного несчастья
10:09
Рестораны стали не по карману
09:35
Петербуржцы останутся без «Блокадного сада»?
09:34
«Бастиллия» в Петербурге
09:25
Столетний юбилей
23:26
Смертельное ЧП на территории Ленинградской атомной электростанции
22:29
Один из серьёзных угонщиков пойман, но это лишь капля в море
21:10
Магнитогорский «Металлург» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина
17:54
Марка с изображением Михайловского замка вышла в почтовое обращение
17:47
Владелец “Общей газеты” Александр Рощин отправится на допрос в Следственный комитет
12:14
СКА нужна ещё одна победа над московским «Динамо»
11:29
Объединение проездных
11:03
Компенсация и должность
08:40
Турнир юных химиков
08:29
«Брянцевский фестиваль»
22:19
Новые школы – маленькие городки внутри большого города
17:18
Мигранта-разбойника поймали автоинспекторы
13:51
Наркотикам – нет!
09:28
Оппозиционная акция
09:04
Йога оправдали
08:28
В Гатчинском дворце состоялась необычная экскурсия
20:59
"Территория моды - 2017"
19:49
Данис Зарипов сделал два хет-трика подряд в плей-офф
16:31
Классовая ненависть на генетическом уровне
14:53
Назван лучший повар военного питания–2017
13:51
Матч-штраф Дацюка не помешал СКА обыграть в Москве «Динамо»
13:27
Крупный успех в борьбе с наркотрафиком
09:47
Подготовка водителей
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Оставили без денег и без питания

Оставили без денег и без питания

0
60
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
С завода Hyundai украли сейф с наличностью и 13 тысяч талонов в столовую.

Неизвестный вор, вскрыв сложный замок на двери, проник вчера на территорию одного из корпусов корейского автозавода Hyundai на Левашовском шоссе, оставив завод без сейфа с наличностью.

С заявлением о совершённом преступлении в полицию Курортного района обратился один из менеджеров  российского филиала автопромышленного предприятия – подданный республики Корея 1966 года рождения.

Кореец заявил, что на территории предприятия злодей похитил сейф, в котором находилось четыреста тысяч рублей заводских денег.

Кроме того, менеджер сообщил, что в том же несгораемом ящике, презрев пословицу о недопустимости хранения всех яиц в одной корзине, он держал и свои личные сбережения в рублях и долларах.

Помимо этого злоумышленник почему-то счёл ценным активом талоны на питание в заводской столовой для работников завода, коих похитил аж 13 тысяч штук, хотя совершенно ясно, что использовать их по назначению или перепродать он не сможет, опасаясь быть пойманным.

Полицейские, приступив к поискам, изъяли отпечатки пальцев, фрагмент взломанной решётки и механизм замка, на который запирались вскрытые двери.

Следствие будет продолжено.
Все по теме: Курортный район кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

21-01-2017, 15:39
Уличные грабители активизировались
16-01-2017, 12:20
Как украли миллион
1-12-2016, 10:42
Из сейфа "Колхоза" вынесли 120 тысяч рублей
15-11-2016, 14:28
Лже-пристав похитил ребёнка
22-07-2016, 12:42
Как украсть миллион
3-11-2013, 16:26
Ограбление филиала Сбербанка в Волосовском районе

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
101
Вчера, 13:10
Страшный гололёд стал причиной страшного несчастья
0
328
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
217
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
153
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
Наверх