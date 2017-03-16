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Страшный гололёд стал причиной страшного несчастья

0
62
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Сегодня утром близ границы с Финляндией перевернулся пассажирский автобус с туристами из Петербурга. Есть жертвы.

Сегодня 8:50 близ границы с Финляндией на гололеде упал в кювет и перевернулся автобус с туристами, следовавшими в сторону Суоми из Петербурга.

57-летний водитель, управлявший китайским автобусом Yutong, принадлежащим частному лицу, не справился с управлением и не удержался на дорожном полотне.

По предварительным данным трое пассажиров погибли сразу, ещё двадцать получили ранения различной степени тяжести. ДТП случилось на 16-м километре дороги, соединяющей Выборг и Брусничное

Лишь в 10:15 спасатели МЧС получили сообщение о трагедии.

Первыми оказывать помощь пострадавшим были отправлены две спецмашины с семью спасателями из 52-й пожарной части города Выборга.

К месту аварии отбыли три вертолёта санитарной авиации К-32 с медицинским модулем Ми-8.

На месте инцидента работают экипажи ДПС, регулирующие движение, автомобили «скорой помощи» и реанимации. Из Петербурга выехали сотрудники следственно-оперативной группы ГСУ ГУ МВД.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства трагедии, которая, как сообщили очевидцы, в районе Брусничногоне одна. Там же в кювете лежит фура.
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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