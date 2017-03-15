Смертельное ЧП на территории Ленинградской атомной электростанции

На территории ЛАЭС сегодня днём произошёл несчастный случай. Во время ремонта подпорной стенки обвалились блоки, из которых состояла вертикальная конструкция, и придавили двоих рабочих, осуществлявших ремонт.

Один из ремонтников, 20-летний парень, скончался на месте, второй в тяжёлом состоянии с раздробленной стопой был отправлен в медсанчасть 38 города Сосновый Бор.

Поскольку территория атомной электростанции принадлежит к особо опасным объектам, руководство особо отметило, что инцидент произошёл вдалеке от действующих энергоблоков, и поэтому никакой опасности для населения не представляет.

СК проводит всестороннюю проверку инцидента, принимаются все меры для того чтобы успокоить общественность.

В Росэнергоатоме заверили, что семьи пострадавших рабочих получат денежную компенсацию и необходимую помощь.