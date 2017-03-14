Свежие новости

17:18
Мигранта-разбойника поймали автоинспекторы
13:51
Наркотикам – нет!
09:28
Оппозиционная акция
09:04
Йога оправдали
08:28
В Гатчинском дворце состоялась необычная экскурсия
20:59
"Территория моды - 2017"
19:49
Данис Зарипов сделал два хет-трика подряд в плей-офф
16:31
Классовая ненависть на генетическом уровне
14:53
Назван лучший повар военного питания–2017
13:51
Матч-штраф Дацюка не помешал СКА обыграть в Москве «Динамо»
13:27
Крупный успех в борьбе с наркотрафиком
09:47
Подготовка водителей
09:30
Новый кризис?
08:29
В Эрмитаже почтили Орбели
21:14
В гараже на Энергетиков нашли убитого мужчину
20:19
С книгой на волнах
18:32
Эхо прошедшей войны
17:53
«Зенит» проиграл в Перми при спорном судействе Турбина
13:39
«Открыта» тайна гибели самолёта над Синаем
22:20
Лекция о зомби-апокалипсисе прошла в Петербурге
19:13
ЦСКА без форвардов забил «Томи» 4 мяча
18:58
Стратегия Билялетдинова снова сработала в Омске
15:33
Ночные пожары
14:28
Злодеяние в Большой Ижоре
14:02
По тонкому льду
10:17
Ослабление ограничений
09:37
Акция пайщиков
22:59
Неубедительный реванш СКА
20:29
Стартовал отсчет до открытия Кубка Конфедераций
20:28
Высказали протест
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Мигранта-разбойника поймали автоинспекторы

Мигранта-разбойника поймали автоинспекторы

0
0
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Во Фрунзенском районе мигрант ограбил случайную прохожую, но был задержан сотрудниками ДПС.

Когда в воскресенье до полуночи оставалось не более получаса, в Альпийском переулке на одинокую 47-летнюю женщину напал неизвестный.

Злодей, применив физическую силу, отобрал у петербурженки, не дошедшей всего нескольких десятков метров до своей парадной, сумку, в которой кроме пяти тысяч рублей, находились ещё паспорт и права на управление автомобилем.

По счастью женщина смогла остановить проезжавший мимо автомобиль ДПС и рассказала о ночном происшествии. Автоинспекторы отнеслись к жалобе не формально, и через некоторое время задержали подозреваемого в ограблении.

Правонарушителем оказался приезжий из одной стран СНГ мужчина 1996 года рождения. При задержании он не успел избавиться от улик, и когда сотрудники дорожной полиции доставили его в территориальный отдел МВД, при личном обыске у него обнаружили похищенные деньги и документы заявительницы.

По факту грабежа возбудили уголовное дело, теперь мигранта ждёт суд, и, после отбытия наказания, обязательная депортация на родину.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

9-09-2016, 17:21
Позарился на смартфон
12-10-2015, 14:19
Азиату приглянулся телефон
16-01-2017, 12:20
Как украли миллион
20-10-2016, 13:25
Уличного разбойника-рецедивиста поймали по горячим следам
17-03-2015, 14:59
Грабёж у гипермаркета
18-07-2013, 12:35
Узбек изнасиловал 49-летнюю жительницу Бугров

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
316
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
206
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
137
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
165
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх