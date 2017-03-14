Мигранта-разбойника поймали автоинспекторы

Когда в воскресенье до полуночи оставалось не более получаса, в Альпийском переулке на одинокую 47-летнюю женщину напал неизвестный.

Злодей, применив физическую силу, отобрал у петербурженки, не дошедшей всего нескольких десятков метров до своей парадной, сумку, в которой кроме пяти тысяч рублей, находились ещё паспорт и права на управление автомобилем.

По счастью женщина смогла остановить проезжавший мимо автомобиль ДПС и рассказала о ночном происшествии. Автоинспекторы отнеслись к жалобе не формально, и через некоторое время задержали подозреваемого в ограблении.

Правонарушителем оказался приезжий из одной стран СНГ мужчина 1996 года рождения. При задержании он не успел избавиться от улик, и когда сотрудники дорожной полиции доставили его в территориальный отдел МВД, при личном обыске у него обнаружили похищенные деньги и документы заявительницы.

По факту грабежа возбудили уголовное дело, теперь мигранта ждёт суд, и, после отбытия наказания, обязательная депортация на родину.