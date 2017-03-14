Наркотикам – нет!

Лишь вчера «Питерец.ру» в статье «Крупный успех в борьбе с наркотрафиком» раскрывал детали спецоперации на нарвской таможне, в результате которой была пресечена доставка в Северную столицу 266 килограммов героина.

Сегодняшние достижения борцов с наркотиками стали не менее весомыми. 14 марта в Морском порту ошвартовался корабль Baltic Mercury с грузом бананов из Эквадора.

В технологическом отсеке одного из контейнеров таможенники обнаружили партию некоего товара, стоимость которого превышала цену всего остального груза.

Экспертиза показала, что в брикетах с порошкообразным веществом содержится восемнадцать килограммов кокаина высочайшей очистки.

Нарокидилеры рассчитывали получить не менее ста пятидесяти миллионов рублей чистой прибыли. Товар изъят. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

будет продолжено.