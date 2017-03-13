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Классовая ненависть на генетическом уровне

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67
Автор: alfree
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Фото:
google.com
В Петербурге правоохранители задержали пьяного молодого хулигана, который бил припаркованные машины во Фрунзенском районе.

В понедельник под утро наряд Вневедомственной охраны, патрулирующий территорию Фрунзенского района, обратил внимание на Загребском бульваре на неадекватного молодого человека, с неизбывной злостью крушащего припаркованные машины.

Оказалось, что злоумышленник был пьян, зол на весь мир, а особенно на обладателей дорогих транспортных средств.

Пока хулигана не забрали сотрудники Росгвардии, он успел повредить два автомобиля Chevrolet, одну Toyota и невесть в чём провинившуюся трудягу-«Газель», вроде бы «близкую» ему по пролетарскому мироощущению.

На бортах машин была повреждена краска, остались вмятины, царапины и просто следы от грязных ног.

Философию люмпена, завещанную его предками, полицейские не оценили, тем более что с революционного 1917 года, когда такая ненависть к чужому добру приветствовалась, минуло уже сто лет.

Борцу с ненавистной ему частной собственностью грозит уголовное преследование в рамках возбуждённого в отношении его дела.
Все по теме: Фрунзенский район хулиганство
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