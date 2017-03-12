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» » Эхо прошедшей войны

Эхо прошедшей войны

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20
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
В Красногвардейском районе в субботу вечером местный житель у железной дороги нашел боевой снаряд.

Вчера вечером в полицию поступил звонок из Красногвардейского района, что при пересечении улиц Коммуны и Хасанской талыми ручьями из земли близ железнодорожного полотна был вымыт сигарообразный предмет, похожий на заржавевший боеприпас.

Немедленно к месту опасной находки прибыла оперативная группа инженерно-технического отдела ОМОН, приступившая к идентификации найденного предмета.

Оказалось, что была найдена немецкая миномётная мина 1934 года изготовления калибром 81 мм.

Несмотря на то, что у боеприпаса отсутствовал головной взрыватель, в корпусе мины был полностью сохранён боевой разрывной заряд, поэтому то обстоятельство, что мина не сдетонировала просто от старости, можно классифицировать как счастливую случайность.

Находку оцепили и оставили под охраной сотрудников 13-го отдела полиции.

Позже прогремевший за городом взрыв напомнил о том, что в Петербурге расстались с ещё одним напоминанием об одном из самых страшных дней его более чем трёхвековой истории.
Все по теме: Красногвардейский район боеприпасы
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