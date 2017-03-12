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» » «Открыта» тайна гибели самолёта над Синаем

«Открыта» тайна гибели самолёта над Синаем

0
90
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Пьяный петербуржец «взял на себя» ответственность за крушение самолета над Синаем. 

Три года назад над Синаем произошёл взрыв на борту российского самолёта, перевозившего туристов после отдыха в Египте.

Тогда вину за организацию этого злодеяния взяла на себя запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ, и после этого вследствие сильнейшего международного резонанса и разразившегося международного скандала россиянам и гражданам некоторых других стран запретили отдыхать в стране фараонов, а туристическая индустрия Египта пережила сильнейший кризис и едва не погибла.

И вот в нынешнюю субботу об этой трагедии пришлось вспомнить после звонка по телефону «112» нетрезвого абонента, «пролившего свет» на давнюю историю.

В 15:32 позвонивший со своего мобильного телефона неизвестный сказал, что это именно он заложил бомбу на тот злополучный рейс.

Пока террорист разглагольствовал о своей причастности к взрыву, его запеленговали, и на улицу Химиков, откуда поступил звонок, выехала группа захвата.

«Террориста» задержали возле дома 26. После этого 57-летнего пьяного жителя Петербурга передали дознавателям.

Теперь ему придётся держать подробный ответ перед представителями компетентных органов, и даже в случае, если всё сказанное представляет собой пьяные бредни, его ожидает крупный штраф за ложное сообщение о теракте.
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