«Открыта» тайна гибели самолёта над Синаем

Три года назад над Синаем произошёл взрыв на борту российского самолёта, перевозившего туристов после отдыха в Египте.

Тогда вину за организацию этого злодеяния взяла на себя запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ, и после этого вследствие сильнейшего международного резонанса и разразившегося международного скандала россиянам и гражданам некоторых других стран запретили отдыхать в стране фараонов, а туристическая индустрия Египта пережила сильнейший кризис и едва не погибла.

И вот в нынешнюю субботу об этой трагедии пришлось вспомнить после звонка по телефону «112» нетрезвого абонента, «пролившего свет» на давнюю историю.

В 15:32 позвонивший со своего мобильного телефона неизвестный сказал, что это именно он заложил бомбу на тот злополучный рейс.

Пока террорист разглагольствовал о своей причастности к взрыву, его запеленговали, и на улицу Химиков, откуда поступил звонок, выехала группа захвата.

«Террориста» задержали возле дома 26. После этого 57-летнего пьяного жителя Петербурга передали дознавателям.

Теперь ему придётся держать подробный ответ перед представителями компетентных органов, и даже в случае, если всё сказанное представляет собой пьяные бредни, его ожидает крупный штраф за ложное сообщение о теракте.