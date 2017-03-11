Ночные пожары

Причина возгорания балкона двухкомнатной отдельной квартиры одного из домов по Белградской улице не ясна.

Очевидно, кто-то из соседей сверху выбросил в окно непотушенный окурок. Жильцы квартиры, заметив, что у них на балконе полыхает пламя, за минуту до трёх часов пополуночи набрали телефон «01» .

Несмотря на то, что с момента вызова огнеборцев и до конца тушения прошло менее получаса, инвалидная коляска и велосипед, хранившиеся на балконе, успели изрядно обгореть. В пожаре никто не пострадал.

Уже почти рассвело, когда три пожарных машины мчались к одному из домов по Невскому проспекту. Здесь в трёхкомнатной квартире отдельной квартире выгорели шесть метров кухонной обстановки.

В пресс-центре МЧС сообщили, что в данном случае пострадавших также не было. Причины возникновения пожара выясняются.