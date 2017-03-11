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» » Ночные пожары

Ночные пожары

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44
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
В течение сегодняшней ночи пожарные выезжали на тушение балкона на Белградской улице и кухни в квартире на Невском проспекте.

Причина возгорания балкона двухкомнатной отдельной квартиры одного из домов по Белградской улице не ясна.

Очевидно, кто-то из соседей сверху выбросил в окно непотушенный окурок. Жильцы квартиры, заметив, что у них на балконе полыхает пламя, за минуту до трёх часов пополуночи набрали телефон «01» .

Несмотря на то, что с момента вызова огнеборцев и до конца тушения прошло менее получаса, инвалидная коляска и велосипед, хранившиеся на балконе, успели изрядно обгореть. В пожаре никто не пострадал.

Уже почти рассвело, когда три пожарных машины мчались к одному из домов по Невскому проспекту. Здесь в трёхкомнатной квартире отдельной квартире выгорели шесть метров кухонной обстановки.

В пресс-центре МЧС сообщили, что в данном случае пострадавших также не было. Причины возникновения пожара выясняются.
Все по теме: Фрунзенский район пожар
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