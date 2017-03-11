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» » Злодеяние в Большой Ижоре

Злодеяние в Большой Ижоре

0
79
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
В Ломоносовском районе Ленобласти произошло зверское убийство. 

Пенсионер из Большой Ижоры Ломоносовского района так много пил, не выбирая собутыльников, что его соседи опасались, что добром такое беспробудное пьянство не кончится.

Их худшие опасения подтвердились. Сегодня утром, заглянув в незапертые двери жилища старика, соседи нашли его труп с раскроённым топором черепом.

Были вызваны полицейские и судмедэксперты, забравшие тело убитого в морг. Официальных данных о преступлении пока не поступало.

Одной из версий убийства является бытовая ссора, возникшая в процессе распития спиртосодержащей жидкости.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит выяснить причины и обстоятельства убийства.
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район убийство
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