Инцидент на улице Котельникова.

Стойкие жители одной из парадных дома 6 по улице Котельникова досматривали историческую трансляцию футбольного матча между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен», когда уже далеко за полночь сегодня были отвлечены от телевизионных экранов выстрелами и криками.

Тут же был вызван наряд Росгвардии, который около 1:20 пополуночи задержал зачинщика беспорядков.

Оказалось, что мужчина 1975 года рождения что-то не поделив с 18-летним молодым человеком, решил доказать свою правоту с помощью оружия.

Сделав два выстрела из травматического пистолета «Оса», он ранил своего оппонента, который был госпитализирован в одно из лечебных учреждений.

У дебошира отобрали пистолет и забрали его в отдел полиции. В отношении его будет возбуждено уголовное дело.