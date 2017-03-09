Свежие новости

18:27
Инцидент на улице Котельникова.
16:04
«Проверка счетчиков» оставила пенсионера в Петербурге без 1,5 миллионов
15:19
Два пенальти и автогол помогли «Барселоне» пройти «ПСЖ» в Лиге Чемпионов
07:20
Снова феминистки
07:00
Продукты почтой
23:30
Хет-трик Максима Карпова предопределил поражение СКА
20:37
Попугал? Положи гранату на место!
20:05
Дубль Накладала не помог «Локомотиву» в первом матче серии с ЦСКА
09:24
С 8 марта!
08:56
Появление кенгурят
06:56
Молодые да ранние
01:33
«Наполи» не смог пройти «Реал» в Лиге Чемпионов
20:49
Горожан ждет выставка тюльпанов
20:32
В преддверии праздника...
16:59
Первый раунд Кубка Гагарина оказался скучным?
15:05
Подполковник УФСИН умер, вопросы остались
13:46
Как это было…
12:38
Борьба со свалками
06:41
Появится аэроэкспресс
00:00
Рыжиков помог «Рубину» победить в гостях «Анжи»
21:47
«Бомба» в Пулково
20:17
Трагедия на Васильевском
19:36
Пробки в Санкт-Петербурге вечером 6 марта
19:27
Редкий набор гадальных карт продали за 400 тысяч рублей
18:28
Очередной «сухарь» Сергея Бобровского в НХЛ стал историческим
08:34
Конкурс "Неизвестный Петербург"
08:31
В Русском музее открылась новая выставка
08:10
Навальный обвинил Медведева
07:08
И снова о раздельном сборе
19:24
Стрелявший в подполковника УФСИН задержан
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Инцидент на улице Котельникова.

Инцидент на улице Котельникова.

0
0
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Зачинщик стрельбы в Приморском районе Петербурга может стать фигурантом уголовного дела за то, что в пылу ссоры пустил в ход травматический пистолет.  

Стойкие жители одной из парадных дома 6 по улице Котельникова досматривали историческую трансляцию футбольного матча между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен», когда уже далеко за полночь сегодня были отвлечены от телевизионных экранов выстрелами и криками.

Тут же был вызван наряд Росгвардии, который около 1:20 пополуночи задержал зачинщика беспорядков.

Оказалось, что мужчина 1975 года рождения что-то не поделив с 18-летним молодым человеком, решил доказать свою правоту с помощью оружия. 

Сделав два выстрела из травматического пистолета «Оса», он ранил своего оппонента, который был госпитализирован в одно из лечебных учреждений.

У дебошира отобрали пистолет и забрали его в отдел полиции. В отношении его будет возбуждено уголовное дело.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

13-02-2015, 18:51
Наряд полиции предотвратил пьяное убийство
25-11-2013, 21:57
Дороги, которые мы выбираем
15-03-2013, 16:46
Частные извозчики на Заневском проспекте выясняли отношения с помощью травматики
13-04-2015, 18:42
Я тебя породил, я тебя и убью!
9-09-2014, 00:44
И вновь о проблеме травматического оружия
13-06-2016, 12:48
Стрельба в центре города

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
277
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
181
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
118
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
139
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх