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Попугал? Положи гранату на место!

0
23
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Опасную находку обнаружили сотрудники в туалете одного из кафе в Адмиралтейском районе Петербурга. 

В кафе в центре города 8 марта произошло обычное для таких заведений выяснение отношений между двумя группами посетителей, но после конфликта к дому 65 по Садовой улице пришлось срочно выехать взрывотехникам ОМОН.

После разборок кто-то из персонала заглянул в туалет, и в ужасе побежал вызывать группу разминирования. На полу лежала боевая наступательная граната.

Прибывшие сапёры перекрыли вход в кафе и вывели посетителей на улицу и приступили к обследованию находки. К счастью, тревога оказалась ложной.

В найденном боеприпасе отсутствовало взрывчатое вещество и запал был непригоден для вызова детонации.

Скорее всего, кто-то из конфликтующих воспользовался гранатой, чтобы попугать оппонентов, а вот спрятать её забыл или не пожелал.

Подразделение Росгвардии забрало гранату с собой и позволило гражданам продолжить веселье, после чего отправилось к месту своей постоянной дислокации.
Все по теме: Адмиралтейский район кафе граната
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