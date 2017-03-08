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» » Молодые да ранние

Молодые да ранние

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Автор: alfree
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Фото:
google.com
В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали двоих подростков, ограбивших 14-летнего школьника. 

На школьника 2002 года рождения двое его сверстников на улице Шостаковича напали ещё 2 марта. Угрожая расправой, они заставили его отдать дорогостоящий смартфон и имевшиеся при себе деньги.

В 58-й отдел полиции обратились родители подростка. К счастью, оперативники отнеслись к заявлению неформально, и сумели в ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение пяти дней вычислить и изобличить злоумышленников, которыми оказались 15-летний и 13-летний подростки.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Старшего до суда выпустили под подписку о невыезде, младшего допросили в качестве свидетеля.

Подобный случай на той же улице уже происходил в декабре прошлого года, только грабители и потерпевший были чуть постарше, им было соответственно 15, 16 и 18 лет, и тогда старшего привлекли за грабёж к уголовной ответственности уже по-взрослому.
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