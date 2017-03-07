Подполковник УФСИН умер, вопросы остались

Загадочное нападение на 34-летнего подполковника УФСИН Николая Чернова, когда его расстреляли прямо в принадлежащем ему Nissan X-Trail на дороге между деревней Новой и строящимся в Кудрово новым микрорайоном, получило продолжение.

На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель, а уже вчера ближе к концу дня арестовали подозреваемого в подстрекательстве к убийству 63-летнего полковника Сергея Мойсеенко, работавшего в УФСИН непосредственным начальником Чернова.

Видимо, оба знали что-то такое, что могло скомпрометировать строителей «Новых Крестов» и их покровителей, и Чернов шантажировал своего старшего по званию коллегу, обещая предать неблаговидные дела огласке.

Между тем, минувшей ночью в Военно-медицинской академии подполковник, переживший покушение, скончался, и больше заговорить не сможет.

«Питерец.ру» надеется, что расследование будет доведено до конца, и тайны «Мадридского двора», сопутствующие строительству нового комплекса СИЗО, станут достоянием гласности.