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» » Как это было…

Как это было…

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Автор: alfree
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Фото:
google.com
Петербуржец выглянул в окно и стал свидетелем того, как его на его глазах угоняют принадлежащий ему внедорожник.  

Можно представить себе чувства петербуржца 1977 года рождения, когда он, выглянув в окно своего дома на Пискарёвском проспекте, увидел, как его чёрный Range Rover, привезённый из салона менее трёх лет назад, прощально мигнув стоп-сигналами, исчезает по направлению к проспекту Маршала Блюхера.

Застрахованный по КАСКО и оборудованный спутниковой сигнализацией «Аркан» чёрный автомобиль злоумышленники угнали прямо на глазах своего хозяина.

Незадолго до полуночи уже готовящемуся отходить ко сну владельцу автомобиля позвонил по телефону оператор «Аркана», известивший его, что автомобиль несанкционированно вскрыт, после чего на спутник перестал приходить сигнал.

Только двадцатью минутами спустя обездоленный автовладелец пришёл в себя от потрясения и обратился в полициюоставив устное заявление. В числе прочего мужчина заявил, что иномарка сошла с конвейера в 2014 году, справа на переднем бампере имеется заметная глубокая царапина, а в бак залито около трёх десятков литров дизтоплива.

Полицейские приступили к поиску угнанного автомобиля, но пока безуспешно.
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