«Бомба» в Пулково

Что-то давненько не приходилось писать о деяниях лжетеррористов на территории аэропорта «Пулково»!

У автора даже сложилось впечатление, что нездоровые на голову люди оставили воздушные ворота Северной столицы в относительном покое. Не тут-то было! Угрозы продолжаются, и теперь злоумышленники даже не пользуются телефоном.

Сегодня за час до полудня в ДЧ линейного отдела МВД на транспорте сообщили, что один из пассажиров, проходивший предварительный досмотр, заявил, что пронёс с собой бомбу, и угрожал привести её в действие.

Место досмотра тут же было оцеплено транспортной полицией, и к работе приступили кинологи с собаками. Как и следовало ожидать, никакой взрывчатки найдено не было.

Виновник переполоха был задержан. Его ожидает крупный штраф. Сейчас выясняются мотивы дурацкого поступка

Во время внештатной ситуации аэропорт работал в обычном режиме.