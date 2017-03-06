Трагедия на Васильевском

В одном из домов по Шестой линии Васильевского острова в результате пьяной ссоры погиб семнадцатилетний подросток.

Когда прохожие увидели на снегу молодого человека, упавшего с высоты, он был ещё жив, стонал и умолял о помощи. На место происшествия незамедлительно были вызваны «скорая» и полиция, представители которых прибыли почти одновременно.

С огромными предосторожностями парня уложили в машину реанимации, и, включив сирену и проблесковые маячки, повезли в ближайшее лечебное учреждение.

К сожалению, спасти подростка, получившего переломы, ушибы и травмы, не совместимые с жизнью, не удалось. Он скончался до начала реанимационных мероприятий.

Тем временем полицейские, осмотрев фасад дома, обнаружили на одном из верхних этажей разбитое окно, поднялись по лестнице и обнаружили в квартире совершенно пьяного юношу 1997 года рождения, на теле которого были бурые пятна, предположительно крови.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему официального обвинения и возбуждении уголовного дела.

Следователям предстоит выяснить причины и все обстоятельства страшного преступления, но всё это можно будет сделать, когда убийца проспится.