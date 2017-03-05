Стрелявший в подполковника УФСИН задержан

Всего два дня потребовалось правоохранителям, чтобы задержать подозреваемого в покушении на подполковника Николая Чернова, отвечающего в УФСИН за строительство «Новых Крестов».

В результате слаженной работы всех правоохранительных структур города, включая управление СК и ГУ МВД, на территории Северной столицы задержан мужчина 1964 года рождения, подозреваемый в резонансном расстреле на дороге между деревней Новая и застраиваемым микрорайоном Кудрово.

В настоящее время подследственного допрашивают на предмет мотива совершённого преступления, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Как оказалось, в пострадавшего попали шесть пуль из пистолета Макарова вместо полной обоймы, как сообщалось ранее. Сейчас прооперированный потерпевший находится в Центальной больнице города Всеволожска в критическом состоянии.

Следствие продолжается.