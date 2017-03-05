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Ехали мы, ехали... но недоехали!

0
44
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Вчера в Пушкинском районе на Пулковском шоссе перевернулось частное такси, в котором кроме водителя находилось два пассажира.

Если бы знали пассажиры 1976 и 1997 годов рождения, попытавшиеся доехать к месту назначения на частном такси под управлением 25-летнего водителя, чем закончится их поездка, они бы наверняка не  воспользовались бы услугами частного таксиста, а предпочли бы поехать на машине более опытного водителя из проверенного таксопарка.

Около 21:44 водитель Hyundai Grand Starex на подмёрзшем покрытии Пулковского шоссе напротив дома 107 не сумел удержать автомобиль на проезжей части, съехал в кювет и перевернулся.

Все три человека, находившихся в салоне, пострадали. Двое отделались незначительными травмами, ещё одному потребовалась госпитализация.

Для ликвидации последствий аварии привлекалась одно подразделение МЧС в количестве одной единицы техники и пяти человек личного состава.

В обстоятельствах инцидента разбирались дознаватели ГИБДД.
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