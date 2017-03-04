Криминальные «бизнесмены»

В ночь на пятницу всем патрульным экипажам УВО поступила информация об угоне серой «Хонды» от дома 286 по Московскому шоссе.

Работники одного из круглосуточных автосервисов позвонили правоохранителям, что к ним обратились двое молодых людей с предложением купить на запчасти автомашину Honda без документов. За вполне приличный автомобиль они запросили совсем смешную сумму в семьдесят тысяч рублей.

Это насторожило авторемонтников, покупать явно краденую машину они отказались, и тут же сообщили о странных продавцах в полицию.

По горячим следам один из экипажей, патрулировавших улицы в Колпинском районе, обнаружил угнанную машину на одной из улиц города Пушкина. В салоне находились два молодых человека. Перекрыв пути отхода, злоумышленников задержали.

Ими оказались ранее судимые граждане 1990 и 1995 годов рождения. Причём младший из них уже находился в розыске за совершение очередной кражи.

Он был в приятельских отношениях с владельцем угнанной машины. Некоторое время тому назад, находясь в гостях у своего приятеля, он украл у него автомобильные ключи и ночью угнал принадлежащую ему автомашину.

Взяв в «компаньоны» другого своего приятеля, он тут же отправился реализовывать свою добычу, на чём и погорел.

Сейчас по факту инцидента ведётся проверка, угонщики задержаны по статье 91 УПК, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Следствие будет продолжено.