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«Дорогое» ДТП в историческом антураже

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51
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
У Аничкова моста на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки около 8 утра столкнулись Range Rover Evoque и Porshce Panamerа.

Панораму бесценных коней Клодта на Аничковом мосту сегодня утром дополнили две не самые дешёвые разбитые машины.

Около восьми утра в том месте, где Невский проспект пересекается рекой Фонтанкой, дорогу не поделили Porshce Panamera и Range Rover Evoque.

Немолодая женщина за рулём кроссовера не сумела разобраться при неработающем светофоре, кому принадлежит право преимущественного проезда, и крепко приложилась в бочину белого суперкара.

По всей видимости, пострадавших в инциденте не было, и всё ограничилось помятым сверхдорогим металлом.

Обстоятельства столкновения и степень виновности каждого из его участников выясняли дознаватели из автоинспекции.
Все по теме: Центральный район ДТП
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1 комментарий

Svetik2244
Даже не знаю, кто больше виноват в этом ДТП. Женщине необходимо было быть внимательное и уступить, а не лезть напролом, ну и светофор нерабочий тоже сыграл свою роль.
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