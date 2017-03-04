«Дорогое» ДТП в историческом антураже

Панораму бесценных коней Клодта на Аничковом мосту сегодня утром дополнили две не самые дешёвые разбитые машины.

Около восьми утра в том месте, где Невский проспект пересекается рекой Фонтанкой, дорогу не поделили Porshce Panamera и Range Rover Evoque.

Немолодая женщина за рулём кроссовера не сумела разобраться при неработающем светофоре, кому принадлежит право преимущественного проезда, и крепко приложилась в бочину белого суперкара.

По всей видимости, пострадавших в инциденте не было, и всё ограничилось помятым сверхдорогим металлом.

Обстоятельства столкновения и степень виновности каждого из его участников выясняли дознаватели из автоинспекции.