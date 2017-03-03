Явно поторопились ощутить весну

Спешащие по своим делам автомобилисты рано почувствовали приближение весенних деньков, вот и поплатились. Небольшой гололёд, образовавшийся на городских дорогах, вызвал целый шквал утренних аварий.

Больше всего страдали столбы, дорожные разделители, металлические ограждения и чугунные ограды, коими славится Северная столица.

По Дороге в Каменку произошло сразу несколько ДТП, жертвой которых стало ограждение, разделяющее встречные автотранспортные потоки.

На проспекте Народного Ополчения в столб приехал Mercedes, и бетонная осветительная опора, в свою очередь, упала на крышу оказавшегося не в нужном месте Peugeot.

Забор на улице Седова возле дома 27 протаранила маршрутка, изрядно погнув и уронив часть ограждения на проезжую часть. А вот забор на пересечении Новороссийской улицы с проспектом Энгельса после столкновения маршрутки с двумя легковушками на глазах инспекторов ДПС, смог устоять, хотя удар пришёлся прямо в него.

Части забора на Дальневосточном проспекте, установленный напротив Российского колледжа традиционной культуры, после наезда иномарки пришлось убирать с проезжей части, чтобы предотвратить другие ДТП.

На набережной реки Карповки Nissan Almera, вылетевший на тротуар, в двух местах погнул решётку Аптекарского Огорода, а на улице Маршала Казакова лишь забор не позволил Suzuki Vitara оказаться на трамвайных путях.

Не доезжая до набережной Фонтанки, Renault Logan уложил в горизонтальное положение знак пешеходного перехода, а ещё одна опора, на Октябрьской набережной, упала из-за неаккуратных действий водителя грузовика, неудачно поворачивавшего направо.

В общем, гололёд не доставил радости никому, кроме кузовщиков ближайших автосервисов, заметно прибавив им работы.