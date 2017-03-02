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» » Трагедия на перегоне Состовая Поляна - Лигово

Трагедия на перегоне Состовая Поляна - Лигово

0
44
Автор: alfree
0
Фото:
Росбалт
В Петербурге под колесами электрички погиб мужчина 1982 года рождения.

На перегоне Сосновая ПолянаЛигово вчера за 40 минут до полуночи электричка сбила зазевавшегося 34-летнего мужчинушедшего по шпалам в компании двух друзей, которые, впрочем, успели освободить дорогу локомотиву.

К чести машиниста, завидевшего мужчину на рельсах, он заблаговременно включил сирену и применил экстренное торможение, но поезд, шедший на высокой скорости, на команду «раз-два» остановить было невозможно, и наезда на пешехода избежать не удалось.
В результате молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

В обстоятельствах инцидента разбираются работники транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело.
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