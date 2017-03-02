Трагедия на перегоне Состовая Поляна - Лигово

На перегоне Сосновая Поляна – Лигово вчера за 40 минут до полуночи электричка сбила зазевавшегося 34-летнего мужчину, шедшего по шпалам в компании двух друзей, которые, впрочем, успели освободить дорогу локомотиву.



К чести машиниста, завидевшего мужчину на рельсах, он заблаговременно включил сирену и применил экстренное торможение, но поезд, шедший на высокой скорости, на команду «раз-два» остановить было невозможно, и наезда на пешехода избежать не удалось.

В результате молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.



В обстоятельствах инцидента разбираются работники транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело.