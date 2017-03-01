«Битва титанов» на подъезде к Усть-Луге не обошлась без жертв

Минутная стрелка часов прошла после полуночи почти девять целых оборотов, когда в Кингисеппском районе на подъездном пути к морскому порту Усть-Луга столкнулись два большегрузных автомобиля.

От удара страшной силы грузовики буквально распались на части. Кабина одной из машин оказалась сплющенной, как под ударом мощного пресса, второй автомобиль вылетел в кювет.

46-летний водитель автомобиля «МАЗ» от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель Volvo выжил чудом, но получил столь серьёзные травмы, что его поместили в реанимацию, где врачи борются за его жизнь.

На 52-й километр подъездной дороги прибыли все экстренные службы. Сейчас по факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Специалисты дорожной инспекции тщательно изучают причины и обстоятельства инцидента.