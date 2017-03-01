Свежие новости

20:22
«85 лет Санкт-Петербургскому союзу художников»
20:19
Портал из лазурита возобновлен в Лионском зале Екатерининского дворца
19:43
«Битва титанов» на подъезде к Усть-Луге не обошлась без жертв
13:39
Всё хорошо, всё нормалёк!
08:51
Медведев о санкциях
08:11
Просто денег нет…
23:17
«-23» в Краснодаре означают фактический вылет «Зенита» из Еврокубка
22:24
Нападение в парадной
19:49
Райт, Мянтюля, Капризов и Азеведу – герои дня в КХЛ
15:27
Ограблен водитель-курьер
10:10
Опасность радиоактивного мусора
09:41
Все-таки смена губернатора?
00:45
СКА и ЦСКА прошли в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина
22:23
Еще один праздник, связанный с военной тематикой, четко показал работу спецназа
22:15
ЭТАЖИ зазывают посетить экспозицию японских собак
20:01
Смертельная авария в Лужском районе
19:10
Комплекс выгодных сооружений
17:57
После победы над «Енисеем» баскетбольный «Зенит» сыграет с «Локомотивом»
17:32
Разбойники похитили блок видеонаблюдения
17:12
Первое место на фестивале «Помним. Гордимся. Верим» у петербуржцев
10:11
Прогноз по инфляции
09:51
Смерть Фаддеева
20:24
Невезучая заправка
20:20
Цветение сирени в Ботаническом саду Северной столицы
20:18
Как провели праздник Масленицы в Петербурге
19:38
Несовершеннолетний налётчик пытался украсть бутылку водки
20:20
СКА без Шипачёва снова разгромил «Витязь»
16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
15:31
Ограбление ювелирного салона на проспекте Стачек
10:33
Более 100 писателей и сценаристов посетили молодежный литературный форум
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Битва титанов» на подъезде к Усть-Луге не обошлась без жертв

«Битва титанов» на подъезде к Усть-Луге не обошлась без жертв

0
29
Автор: alfree
0
Фото:
Кингисепп-сегодня.рф
В ДТП возле Усть-Луги погиб водитель грузовика.

Минутная стрелка часов прошла после полуночи почти девять целых оборотов, когда в Кингисеппском районе на подъездном пути к морскому порту Усть-Луга столкнулись два большегрузных автомобиля.

От удара страшной силы грузовики буквально распались на части. Кабина одной из машин оказалась сплющенной, как под ударом мощного пресса, второй автомобиль вылетел в кювет.

46-летний водитель автомобиля «МАЗ» от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель Volvo выжил чудом, но получил столь серьёзные травмы, что его поместили в реанимацию, где врачи борются за его жизнь.

На 52-й километр подъездной дороги прибыли все экстренные службы. Сейчас по факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Специалисты дорожной инспекции тщательно изучают причины и обстоятельства инцидента.
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

20-10-2016, 16:56
Битва титанов на дамбе
5-10-2016, 11:20
В страшной аварии на Октябрьской набережной погиб человек
22-09-2016, 09:56
Два смертельных ДТП на подъезде к Тосно
7-09-2016, 20:14
В страшном ДТП по пути к Усть-Луге погибли семь человек
5-08-2016, 20:42
Массовая авария на «Коле»
17-11-2015, 09:59
Утро было не добрым

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
29
Сегодня, 19:43
«Битва титанов» на подъезде к Усть-Луге не обошлась без жертв
0
144
27-02-2017, 20:01
Смертельная авария в Лужском районе
1
140
26-02-2017, 20:24
Невезучая заправка
0
149
25-02-2017, 16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
Наверх