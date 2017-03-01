Свежие новости

13:39
Всё хорошо, всё нормалёк!
08:51
Медведев о санкциях
08:11
Просто денег нет…
23:17
«-23» в Краснодаре означают фактический вылет «Зенита» из Еврокубка
22:24
Нападение в парадной
19:49
Райт, Мянтюля, Капризов и Азеведу – герои дня в КХЛ
15:27
Ограблен водитель-курьер
10:10
Опасность радиоактивного мусора
09:41
Все-таки смена губернатора?
00:45
СКА и ЦСКА прошли в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина
22:23
Еще один праздник, связанный с военной тематикой, четко показал работу спецназа
22:15
ЭТАЖИ зазывают посетить экспозицию японских собак
20:01
Смертельная авария в Лужском районе
19:10
Комплекс выгодных сооружений
17:57
После победы над «Енисеем» баскетбольный «Зенит» сыграет с «Локомотивом»
17:32
Разбойники похитили блок видеонаблюдения
17:12
Первое место на фестивале «Помним. Гордимся. Верим» у петербуржцев
10:11
Прогноз по инфляции
09:51
Смерть Фаддеева
20:24
Невезучая заправка
20:20
Цветение сирени в Ботаническом саду Северной столицы
20:18
Как провели праздник Масленицы в Петербурге
19:38
Несовершеннолетний налётчик пытался украсть бутылку водки
20:20
СКА без Шипачёва снова разгромил «Витязь»
16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
15:31
Ограбление ювелирного салона на проспекте Стачек
10:33
Более 100 писателей и сценаристов посетили молодежный литературный форум
10:02
"Щи да каша – пища наша. Исто­рия питания воен­но­служащих в российской армии"
09:17
Импичмент Трампу
09:05
Барьеры в метро
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Всё хорошо, всё нормалёк!

Всё хорошо, всё нормалёк!

0
54
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Полиция Невского района пыталась разыскать черный Cadillac Escalade, в который насильно посадили мужчину.

Слова из старой песни «ДДТ» вспомнились по поводу двух вчерашних весьма странных происшествий, происшедших в последний зимний день.

Первое из них произошло на Крестовском острове. Налётчики напали на бронированный джип предпринимателя, но довольствовались, по словам потерпевшего, всего... десятью рублями.

Ещё более странный случай произошёл в Невском районе. Прохожие обратили внимание, что к отделению «Альфа-банка» на проспекте Большевиков подъехал чёрный Cadillac Escalade.

Некоторое время спустя из офиса вышел молодой парень. Двое из «Кадиллака», одетые во всё чёрное, ухватили его под белы рученьки и силой затолкали в свой автомобиль, который укатил в неизвестном направлении. При этом молодой человек кричал, звал на помощь и обронил портфель с документами.

Очевидцы похищения набрали телефон «112», и к месту происшествия прибыл наряд «Росгвардии». Им передали оброненный портфель с документами ООО «Спектр», по которым без труда определили личность похищенного, а также записанный номер Cadillac. По базе данных пробили имя его хозяинапредпринимателя с Васильевского острова.

Разыскивать потерпевшего не пришлось. Через несколько минут он появился на месте похищения, и заявил, что никаких претензий к похитителям не имеет. Якобы коммерсанта из Костромы 1989 года рождения по имени Сергей встретили приятели, и увезли с собой «пить кофе». Кстати, имена приятелей Сергей называть отказался наотрез.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

3-02-2015, 10:40
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка России по итогам 2014 года превысил 895 млрд рублей
26-12-2014, 11:26
Розничный портфель Северо-Западного банка Сбербанка по итогам года покажет рост в 28,5%
3-08-2016, 15:07
На проспекте Славы южане затолкали в иномарку молодую женщину
1-03-2016, 15:21
Много шуму из ничего
16-06-2015, 10:45
Кредитный портфель физических лиц в Северо-Западном банке Сбербанка превысил 300 млрд рублей
22-06-2015, 11:39
Портфель срочных депозитов частных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка превысил 594 млрд рублей

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
144
27-02-2017, 20:01
Смертельная авария в Лужском районе
1
137
26-02-2017, 20:24
Невезучая заправка
0
148
25-02-2017, 16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
1
102
24-02-2017, 14:15
«Лада» врезалась в столб и загорелась
Наверх