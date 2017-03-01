Всё хорошо, всё нормалёк!

Слова из старой песни «ДДТ» вспомнились по поводу двух вчерашних весьма странных происшествий, происшедших в последний зимний день.

Первое из них произошло на Крестовском острове. Налётчики напали на бронированный джип предпринимателя, но довольствовались, по словам потерпевшего, всего... десятью рублями.

Ещё более странный случай произошёл в Невском районе. Прохожие обратили внимание, что к отделению «Альфа-банка» на проспекте Большевиков подъехал чёрный Cadillac Escalade.

Некоторое время спустя из офиса вышел молодой парень. Двое из «Кадиллака», одетые во всё чёрное, ухватили его под белы рученьки и силой затолкали в свой автомобиль, который укатил в неизвестном направлении. При этом молодой человек кричал, звал на помощь и обронил портфель с документами.

Очевидцы похищения набрали телефон «112», и к месту происшествия прибыл наряд «Росгвардии». Им передали оброненный портфель с документами ООО «Спектр», по которым без труда определили личность похищенного, а также записанный номер Cadillac. По базе данных пробили имя его хозяина – предпринимателя с Васильевского острова.

Разыскивать потерпевшего не пришлось. Через несколько минут он появился на месте похищения, и заявил, что никаких претензий к похитителям не имеет. Якобы коммерсанта из Костромы 1989 года рождения по имени Сергей встретили приятели, и увезли с собой «пить кофе». Кстати, имена приятелей Сергей называть отказался наотрез.