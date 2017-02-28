Нападение в парадной

Сегодня днём в Петроградском районе произошло нападение на женщину 1976 года рождения.

Обстоятельства инцидента не известны, тем более не известна личность выродка, ударившего потерпевшую по голове, вероятно, для того чтобы совершить грабёж.

Женщину в бессознательном состоянии с размозжённым черепом обнаружили в парадной дома 11 по улице Всеволода Вишневского. Немедленно на место прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. В тяжёлом состоянии потерпевшую увезли в Александровскую больницу.

В приёмном покое у несчастной диагностировали открытую ЧМТ, с переломом свода и снования черепа, многочисленные внутричерепные кровоизлияния.

Очевидно, преступник при совершении нападения нанёс своей жертве удар нечеловеческой силы.

Сейчас пациентку поместили в палату интенсивной реанимации, где врачи борются за её жизнь.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Нападавшего ищут.