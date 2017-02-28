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» » Нападение в парадной

Нападение в парадной

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Автор: alfree
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Фото:
ФГБУ "СПМЦ" Минздрава России
Петербурженка с раскроенным черепом найдена в парадной дома №11 на ул. Всеволода Вишневского. 

Сегодня днём в Петроградском районе произошло нападение на женщину 1976 года рождения.

Обстоятельства инцидента не известны, тем более не известна личность выродка, ударившего потерпевшую по голове, вероятно, для того чтобы совершить грабёж.

Женщину в бессознательном состоянии с размозжённым черепом обнаружили в парадной дома 11 по улице Всеволода Вишневского. Немедленно на место прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. В тяжёлом состоянии потерпевшую увезли в Александровскую больницу.

В приёмном покое у несчастной диагностировали открытую ЧМТ, с переломом свода и снования черепа, многочисленные внутричерепные кровоизлияния.

Очевидно, преступник при совершении нападения нанёс своей жертве удар нечеловеческой силы.

Сейчас пациентку поместили в палату интенсивной реанимации, где врачи борются за её жизнь.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Нападавшего ищут.
Все по теме: Петроградский район телесные повреждения
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