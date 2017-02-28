Ограблен водитель-курьер

Скорее всего, трое налётчиков, напавших вчера средь бела дня на курьера «Пассажиравтотранса», действовали по наводке или давно следили за перемещениями пострадавшего.

Около дома 125 по Ленинскому проспекту трое неизвестных сбили с ног водителя-курьера 1966 года рождения, работающего в фирме, избили его руками и ногами, и, подхватив выпавшую из его рук чёрную спортивную сумку, ретировались.

По сообщению потерпевшего, в сумке находилось 2,7 миллиона рублей с деньгами транспортной компании, однако представители фирмы подтверждать факт нападения на их сотрудника почему-то не поспешили, заявив, что подобной информацией не располагают.

По заявлению потерпевшего сотрудники правоохранительных органов при ступили к розыску преступников.