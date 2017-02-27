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Смертельная авария в Лужском районе

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63
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
На трассе Петербург - Псков вылет "Шкоды" на встречку закончился лобовым ДТП и смертью пассажирки.

Недаром в народе существует стойкое определение понедельника как дня тяжёлого. Не стало исключением и сегодняшнее утро, когда на 119-м километре трассе ПетербургПсков случилось смертельное ДТП с участием двух  иномарок.

По невыясненным до конца причинам водитель автомобиля Škoda оказался на встречной полосе, где в лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Amarok.
В результате столкновения пассажирка чешской иномарки погибла на месте, водитель получил среднетяжёлые травмы и был доставлен в ближайшее лечебное учреждение.

О судьбе людей, находившихся в немецкой иномарке, а также о состоянии обеих машин ничего не сообщается.
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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