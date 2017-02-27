Смертельная авария в Лужском районе

Недаром в народе существует стойкое определение понедельника как дня тяжёлого. Не стало исключением и сегодняшнее утро, когда на 119-м километре трассе Петербург – Псков случилось смертельное ДТП с участием двух иномарок.

По невыясненным до конца причинам водитель автомобиля Škoda оказался на встречной полосе, где в лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Amarok.

В результате столкновения пассажирка чешской иномарки погибла на месте, водитель получил среднетяжёлые травмы и был доставлен в ближайшее лечебное учреждение.

О судьбе людей, находившихся в немецкой иномарке, а также о состоянии обеих машин ничего не сообщается.