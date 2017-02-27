Разбойники похитили блок видеонаблюдения

Злоумышленники, наведавшиеся минувшей ночью в круглосуточный магазин на улице Рихарда Зорге, предусмотрительно забрали с собой блок видеонаблюдения, чтобы усложнить правоохранителям собственную поимку.

Зашедшие в торговую точку трое грабителей распределили обязанности следующим образом: пока один из налётчиков держал на мушке перепуганную женщину-продавца, угрожая пристрелить её, если она вздумает звать на помощь, другой обыскивал кассу и прилавок под ней, а третий ковырялся в камере видеонаблюдения.

Итогом налёта стало похищение десяти тысяч рублей выручки, полутора десятка блоков сигарет, лежавших под прилавком, а также блока памяти видеокамеры, на котором был запечатлён процесс ограбления.

Приехавшим полицейским застать на месте предусмотрительную троицу не удалось, и они были вынуждены искать другие видеокамеры и возможных свидетелей ограбления.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело, розыск преступников продолжается.