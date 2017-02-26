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» » Невезучая заправка

Невезучая заправка

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57
Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
В невезучую АЗС «Несте» на площади с круговым движением возле станции метро "Проспект Большевиков" со стороны Российского проспекта снова влетел

АЗС «Несте» у метро «Проспект Большевиков» построена на «заколдованном» месте. Каждый год в павильон станции влетают машины, и после ремонта всё повторяется.

Невезучая заправкаСегодня обидчиком автозаправочной станции выступил автомобиль Volvo Х90, прилетевший на станцию через площадь с круговым движением, только не по кругу, а по диагонали.

В процессе полёта стремительный шведский седан не обращал внимания на поребрики, отбойник и насаждения. Ездоки не погибли, но оказались на больничных койках.

Невезучая заправкаДело в том, что некоторые отчаянные водители разгоняются перед площадью с круговым движением до скорости 160 км/час и свыше, а затем не вписываются в дугу.

За последнее время аналогичные аварии совершили Mazda и BMW (см. фото), причём иномарки с места аварии своим ходом уехать уже не могли.
Все по теме: Невский район ДТП АЗС
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