Невезучая заправка

АЗС «Несте» у метро «Проспект Большевиков» построена на «заколдованном» месте. Каждый год в павильон станции влетают машины, и после ремонта всё повторяется.

Сегодня обидчиком автозаправочной станции выступил автомобиль Volvo Х90, прилетевший на станцию через площадь с круговым движением, только не по кругу, а по диагонали.

В процессе полёта стремительный шведский седан не обращал внимания на поребрики, отбойник и насаждения. Ездоки не погибли, но оказались на больничных койках.

Дело в том, что некоторые отчаянные водители разгоняются перед площадью с круговым движением до скорости 160 км/час и свыше, а затем не вписываются в дугу.

За последнее время аналогичные аварии совершили Mazda и BMW (см. фото), причём иномарки с места аварии своим ходом уехать уже не могли.